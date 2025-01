Nel salernitano festa dell’Epifania con i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco protagonisti nel giorno dell’Epifania.

La Befana ad Eboli

Ad Eboli, in piazza della Repubblica, è tornato il consueto appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco. Una esibizione in acrobazia che ha visto “la vecchina con le scarpe rotte” raggiungere la piazza calandosi dall’alto. Un momento di grande spettacolo che ha sottolineato anche il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente i vigili del fuoco sul territorio.

Le iniziative nel Cilento

Anche nel Cilento ad accompagnare la vecchina sono stati i caschi rossi. Tante le eventi che si sono svolti ieri anche nei piccoli centri che hanno rallegrato i bambini e le famiglie presenti nel giorno dell’Epifania. A Gioi e Cardile la simpatica nonnina è scesa dal campanile con la sua scopa proprio con con l’aiuto dei pompieri per incontrare i più piccoli e portare loro un sorriso. Nel pomeriggio tanta partecipazione per il salvataggio della befana dal campanile di Omignano Scalo. Una volta a terra la vecchina ha dispensato a tutti i bambini presenti dei dolci regali. A seguire laboratori di argilla per bambini e musica per continuare la festa. Un’Epifania indimenticabile anche quella celebrata a Vallo della Lucania, dove la Befana ha regalato momenti di gioia e magia ai tanti bambini accorsi in Piazza Vittorio Emanuele II.

L’evento, organizzato dalla Misericordia di Vallo della Lucania con la collaborazione del Comando dei Vigili del Fuoco – Distaccamento locale, ha registrato una straordinaria partecipazione, trasformando la giornata in una festa di allegria e condivisione. Il momento più atteso è stato senza dubbio l’arrivo spettacolare della Befana, che si è calata agilmente dal balcone del Municipio per raggiungere i bambini in piazza. Ad accompagnarla in questa straordinaria impresa, un aiutante d’eccezione: un magnifico cavallo, che ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

Bambini, protagonisti indiscussi della giornata

