Epifania: ecco le iniziative della Croce Rossa di Agropoli e Capaccio Paestum, tra sorrisi e dolciumi

Come ormai da tradizione per il terzo anno consecutivo nel giorno dell’Epifania, la befana è arrivata nella città di Agropoli in elicottero. La manifestazione, organizzata dalla Croce Rossa Italiana Comitato Agropoli e del Cilento in collaborazione con HeliOne e con il patrocinio del Comune di Agropoli, ha visto il supporto di tanti volontari del gruppo di protezione civile della città di Agropoli, dei Carabinieri della locale stazione e degli agenti della Polizia Municipale.

Tra sorrisi e dolciumi

La befana, dopo essere atterrata in Piazza Mediterraneo, ha distribuito caramelle e dolcetti ai tanti bambini e alle bambine che sono intervenuti con le proprie famiglie per incontrarla e scattare con lei una foto ricordo. L’iniziativa è organizzata a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Agropoli e Cilento in collaborazione con HeliOne, con il patrocinio del Comune di Agropoli.

Le dichiarazioni

“Anche quest’anno abbiamo riproposto all’amministrazione comunale della città di Agropoli questa iniziativa per dare un sorriso ai bambini in particolare. L’unione delle forze porta sempre ad ottimi risultati”. Sono le parole del presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Agropoli e del Cilento, Gianna Infante ai microfoni di InfoCilento.

“Con la manifestazione “La Befana arriva in volo”, organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Agropoli e del Cilento, si conclude il ricco cartellone degli eventi natalizi, -sottolinea il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi– questo evento è una peculiarità della nostra città e la presenza di tante famiglie ne è la prova a dimostrazione che l’amministrazione comunale ha scelto bene qualche hanno fa e deve continuare a puntare su questo evento che dona felicità soprattutto ai più piccini”.

L’iniziativa della Croce Rossa di Capaccio Paestum a Roccadaspide

Si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport “Mario De Marco” sito in località Fonte di Roccadaspide, l’evento ad accesso gratuito e aperto a tutti, promosso dall’Area Giovani del Comitato della Croce Rossa Italiana di Capaccio Paestum, per festeggiare l’Epifania.

Tantissimi i bambini che hanno partecipato all’iniziativa. Sono diversi i momenti di festa che il Comitato di Capaccio Paestum della Croce Rossa Italiana, presieduto da Marco Palimento, ha promosso nel corso del tempo presso la struttura sportiva di Fonte di Roccadaspide, messa a disposizione dal Comune guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano.

La responsabile dell’Area Giovani della Croce Rossa di Capaccio Paestum, Annachiara Mancusi e la referente Francesca De Vita hanno fatto sapere che altri eventi, dedicati soprattutto ai più piccoli, sono in cantiere per il 2025.