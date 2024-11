Serie C femminile: capolista a Salerno, la Gelbison sogna la vetta

Torna nel week-end la Serie C femminile di calcio che vede impegnate nel girone C la Gelbison e la Salernitana. Quindici le squadre presenti nel torneo a carattere nazionale con formazioni di Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia a contendersi la prima piazza valida per la promozione in B e ad allontanare i tre posti che valgono la retrocessione in Eccellenza.

Serie C femminile: la Gelbison sogna la vetta del girone

Nel nono turno di campionato sogna la vetta del gruppo C di Serie C la Gelbison, impegnata in casa contro il Palermo. Cinque vittorie e tre pareggi, imbattibilità sino ad ora in campionato: le rossoblù di mister Tarabusi, alle 14:30 al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento cercheranno di dare continuità alle tre vittorie di fila contro tre team siculi, Giovanile Rocca, Siracusa e Catania, che hanno trascinato le cilentane sino al secondo posto della graduatoria a -2 dal Trastevere capolista.

Il tecnico Tarabusi dopo il match di domenica scorsa aveva sottolineato, all’ufficio stampa del club:

“Abbiamo una squadra con delle ragazze concentrate che danno tutte il loro contributo. Abbiamo subito qualche infortunio che lascerà qualche calciatrice lontano dai campi per qualche tempo ma il gruppo ha dimostrato, da chi è partita titolare a chi è entrata, che ha dei valori che vanno sopra le righe. Abbiamo giocato da squadra compatta, sacrificandoci una per l’altra, non era facile vincere qui contro un Catania con delle ragazze promettenti che hanno facile una buona partita. Serviva una giocata che potesse sbloccata la partita ed è arrivata. Abbiamo offerto una prestazione importante“.

Per la Salernitana ostacolo Trastevere

Le laziali del Trastevere, invece, saranno impegnate, in contemporanea, al “Volpe” di Salerno contro le padrone di casa di coach De Risi. Le granata, rilanciate dalle vittorie con Montespaccato e Roma Calcio Femminile, sognano lo sgambetto alla prima della classe come capitato proprio sette giorni fa sul terreno di gioco della Roma Calcio Femminile dove Colonnese regalò l’intera posta in palio alla Salernitana.

Coach De Risi sui canali ufficiali del club aveva evidenziato:

“Siamo state compatte, le ragazze si sono sacrificate l’una per l’altra e hanno sudato la maglia fino all’ultimo secondo. Nelle prime otto giornate abbiamo affrontato tutte le migliori del campionato. Prepareremo anche la prossima gara come abbiamo sempre fatto, con tanto lavoro, cercando di sfruttare l’entusiasmo e la consapevolezza che questa vittoria ci ha dato. Continueremo a lavorare con umiltà, consapevoli che c’è ancora tanta strada da fare e tanti punti da conquistare per mantenere la categoria. Come ho sempre detto, non molleremo un centimetro“.