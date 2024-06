Nel Cilento una strada per CCA Baldi, progenitore di Taylor Swift

Uno spazio pubblico per Charles Carmine Antonio Baldi, commerciante, banchiere, editore, imprenditore e filantropo, nato a Castelnuovo Cilento ma capace di trovare la sua fortuna negli Stati Uniti d’America. È l’iniziativa lanciata dalla giunta comunale del suo paese d’origine, guidata dal sindaco Eros Lamaida.

Chi era CCA Baldi

Baldi emigrò negli Usa a 14 anni dove iniziò a lavorare come venditore ambulante di frutta. In poco tempo riuscì a conquistare il mercato locale all’ingrosso vendendo limoni.

Iniziò a gestire contratti di lavoro a scopo di lucro con le ferrovie per impiegare immigrati italiani che avevano bisogno di lavoro; fondò la prima banca di cambio italiana e il quotidiano L’Opinione. Le sue attività si svilupparono in diversi settori, dalle assicurazioni all’immobiliare. In tutta la sua vita sostenne sempre, anche con numerose azioni benefiche, gli italiani che giungevano in America.

La sua storia e soprattutto il suo legame con Castelnuovo Cilento, sono balzate alle cronache quanto la popstar Taylor Swift svelò le sue origini cilentane essendo discendente proprio di Charles Carmine Antonio Baldi.

Così, in occasione dell’anno del turismo delle radici, il Comune di Castelnuovo Cilento ha deciso di dedicare ad un suo figlio una strada, ovvero quella che collega Via Roma a Via Chiesa.

«Con questa intitolazione desideriamo mantenere viva la memoria dei tanti italiani, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che tanti anni fa partirono per vivere un futuro migliore e legarla, questa memoria, ai destini dei nostri fratelli e delle nostre sorelle di altre latitudini che affondano viaggi pericolosissimi per venire in Italia», fanno sapere da palazzo di città.

Chissà che la cerimonia di intitolazione non possa essere l’occasione anche per far sì che Taylor Swift visiti i suoi luoghi natii. L’artista, infatti, sarà in Italia nell’estate 2024 per una serie di concerti.