Nel Cilento una delle 70 gelaterie migliori d’Italia

È uscita la Guida Gelaterie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, l’attesa pubblicazione che celebra i migliori maestri del gelato artigianale italiano. L’edizione di quest’anno, l’ottava, recensisce oltre 500 gelaterie in tutta Italia, offrendo agli appassionati un’ampia selezione di indirizzi dove gustare un gelato vero, realizzato con ingredienti di prima qualità, nel rispetto della stagionalità e con una filiera trasparente.

Due gelaterie campane conquistano i 3 Coni: Di Matteo e Cremeria Gabriele

Tra le eccellenze premiate dalla guida, spiccano due insegne campane che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, i 3 Coni: la pluripremiata Gelateria Di Matteo di Torchiara, in Cilento, e la Cremeria Gabriele di Vico Equense.

Gelateria Di Matteo: un trionfo di gusto e tradizione

La Gelateria Di Matteo, già nota per i suoi numerosi premi e riconoscimenti, si conferma ancora una volta come punto di riferimento per gli amanti del gelato artigianale. Il suo gelato, realizzato con latte fresco e ingredienti selezionati, conquista i palati con il suo gusto autentico e la sua cremosità. La gelateria propone una vasta gamma di gusti classici e rivisitati, frutto della sapiente maestria del maestro gelatiere Raffaele Di Matteo.

Un invito a scoprire il gusto vero del gelato artigianale

La Guida Gelaterie d’Italia 2024 del Gambero Rosso rappresenta un invito a riscoprire il piacere del gelato artigianale, un prodotto semplice ma ricco di sapori e tradizione. Le gelaterie premiate dalla guida sono la garanzia di un’esperienza sensoriale unica, alla scoperta di un gusto autentico e genuino.