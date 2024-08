Nel Cilento un torneo di beach volley a 700 metri sul livello del mare | VIDEO

Anche quest’anno, la piazza principale di Gioi si è trasformata in un campo attrezzato di pallavolo sopra la sabbia. Per tre giorni (dal 14 al 16 agosto) è andato in scena il torneo di Beach Volley “Cristian Maio”, a circa 700 m sul livello del mare.

L’evento organizzato dall’associazione costituita in memoria di Cristian Maio, giovane scomparso prematuramente, è arrivato alla sua undicesima edizione e riesce a coinvolgere ogni anno persone di tutte le età anche dai paesi limitrofi. Una festa che coinvolge tutta la piazza , non un semplice torneo come ribadito anche dalla stessa organizzazione.

Dieci le squadre che hanno partecipato alla manifestazione; la vittoria dell’edizione 2024 è andata dell’asd Off limits finalista contro i ragazzi dell’infermeria di stio cilento Nell’ultima serata anche una partita amichevole con la squadra vincitrice della passata edizione.

A seguire le premiazioni a primo e secondo classificato, ai migliori giocatori Luigi Maiese e Pasquale D’Andreoli e alla miglior giocatrice Ilenia Notaroberto.