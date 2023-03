Nel Cilento un corso gratuito di formazione per la gestione delle strutture ricettive, ecco come partecipare

Il Comune di Castellabate, in collaborazione con il Dipartimento di Studi e Ricerche turistiche e di sviluppo territoriale dell’Università popolare Georg Hegel, ha organizzato un corso gratuito di formazione per l’avvio e la gestione delle strutture turistico-ricettive extra-alberghiere come case vacanze, bed and breakfast ed affittacamere.

Il corso si svolgerà presso la Sala Fierro a San Marco e sarà tenuto dal Prof. Raffaele Palumbo per un totale di trenta ore di lezioni in presenza.

Le finalità

L’obiettivo del corso è quello di fornire un valido supporto ed aiuto ai tanti piccoli imprenditori di Castellabate che hanno deciso di investire nel settore turistico, offrendo loro gli strumenti necessari per avviare e gestire con successo una struttura extra-alberghiera. Il corso, che inizierà il 13 marzo 2023, si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Il sindaco Marco Rizzo si è detto entusiasta della collaborazione con l’Università Georg Hegel e ha sottolineato l’importanza di offrire un valido ed utile strumento di crescita e formazione ai tanti imprenditori che hanno deciso e decideranno di investire nel settore turistico.

“Le strutture ricettive rappresentano uno degli elementi fondamentali dell’offerta turistica e linfa vitale per il nostro intero tessuto socio-economico”, ha dichiarato il sindaco.

Ecco come partecipare

Anche l’assessore Nicoletta Guariglia ha espresso la sua soddisfazione per l’organizzazione del corso e ha sottolineato l’importanza di supportare nella formazione i tanti piccoli imprenditori locali, al fine di rendere Castellabate sempre più meta turistica di qualità da visitare, scoprire e amare.

L’iscrizione al corso è possibile tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Castellabate (www.comune.castellabate.sa.it). Si tratta di un’opportunità unica per i piccoli imprenditori locali che vogliono investire nel settore turistico e offrire ai propri ospiti un servizio di alta qualità.