Nel Cilento torna Segreti d’Autore: un omaggio al cinema e alla cultura, tra passato e presente

Dal 30 agosto all’8 settembre, lo storico Palazzo Coppola di Valle Cilento a Sessa Cilento ospiterà la quattordicesima edizione del Festival Segreti d’Autore, una manifestazione dedicata all’ambiente, alle scienze, alle arti e alla legalità. Quest’anno, la rassegna si arricchisce di un programma fitto di incontri, proiezioni e spettacoli, con un occhio di riguardo al cinema italiano e alla cultura del nostro Paese.

Premi e protagonisti

A fare da cornice a questa edizione saranno i vincitori del premio Segreti d’Autore 2024: Francesco Di Leva e Anna Foglietta. I due attori riceveranno un’opera dell’artista Mimmo Paladino durante le serate del 6 e del 7 settembre.

Il festival prenderà il via il 30 agosto con Sergio Assisi, per poi proseguire con una serie di incontri che vedranno protagonisti attori, registi, scrittori e musicisti di fama nazionale. Tra gli ospiti più attesi, Maurizio De Giovanni in dialogo con Euridice Axen, Lina Sastri con la presentazione del suo primo film da regista, e un omaggio a Ciccio Ingrassia con la partecipazione del figlio Giampiero.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al cinema italiano, con proiezioni di film cult e anteprime. Tra le pellicole in programma, “Buongiorno, notte” di Marco Bellocchio, in omaggio a Roberto Herlitzka, e “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, per celebrare il premio di Anna Foglietta.

Oltre agli eventi cinematografici, il festival offrirà anche l’opportunità di visitare tre mostre d’arte contemporanea: “Il tempo dell’attesa” di Lia Pasqualino, “Malura” di Simona Fredella e “Le Forme dell’anima” di Marina Turco. Le opere saranno esposte al pubblico dalle 18 alle 20 durante tutti i giorni del festival.