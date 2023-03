Nel Cilento si tornano ad assaporare le antiche tradizioni. La merenda a scuola è a base di pane, olio e pomodoro

Insegnanti della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Magliano hanno organizzato una gustosa merenda per i loro alunni, basata sui principi della Dieta Mediterranea.

Uno stile di vita sano ed equilibrato, i principi della Dieta Mediterranea

La merenda è stata preparata con pane, olio e pomodoro, accompagnati da una varietà di frutta fresca. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di insegnare ai bambini l’importanza di un’alimentazione sana e corretta, promuovendo i benefici della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità.

Le maestre dell’Istituto hanno messo a disposizione degli alunni un vero e proprio banchetto, allestito in modo igienico e sicuro, dove i piccoli hanno avuto la possibilità di imparare a preparare in autonomia la merenda a base di pane, olio e pomodoro. Questo approccio ha permesso ai bambini di familiarizzare con gli ingredienti e di apprezzare il sapore del cibo genuino, trasmettendo loro un messaggio importante sulla corretta alimentazione.

L’importanza di trasmettere ai più piccoli, le antiche tradizioni

L’iniziativa ha ottenuto il plauso dell’amministrazione comunale, retta dal sindaco Adriano Piano, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa promossa dalle insegnanti dell’istituto. Grazie alla loro creatività e dedizione, i bambini hanno potuto godere di una merenda sana e gustosa, imparando al contempo ad apprezzare il cibo genuino e i benefici della Dieta Mediterranea.

In un’epoca in cui l’alimentazione sana e corretta rappresenta una priorità per la salute pubblica, iniziative come questa sono particolarmente importanti per educare i giovani al consumo di cibi salutari e per promuovere una cultura dell’alimentazione sana e sostenibile.

Grazie alle insegnanti della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Magliano, i bambini hanno avuto l’opportunità di imparare a mangiare in modo sano e gustoso, trasformando così la merenda in un momento di apprendimento e divertimento.