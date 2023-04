Nel Cilento continuano ad arrivare finanziamenti per il potenziamento della gestione dei rifiuti

Il comune di Laurino, guidato dal sindaco Romano Gregorio, è risultato beneficiario dei finanziamenti per il potenziamento della rete di gestione dei rifiuti.

Il finanziamento del Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza energetica

L’Ente è beneficiario di un finanziamento di 615.683,33 euro. I fondi, previsti dal PNRR e stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, permetteranno, tra le altre cose, anche l’ammodernamento degli impianti esistenti.

Tutta la rete di meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio laurinese sarà, dunque, migliorata.

Le finalità

La raccolta differenziata è importante per vari motivi. Innanzitutto, protegge l’ambiente, riducendo la quantità di rifiuti che finiscono in discarica e producono metano, un gas serra che contribuisce al cambiamento climatico. Inoltre, il riciclo di materiali come la carta, il vetro e il metallo riduce la necessità di estrarre nuove risorse naturali. In secondo luogo, la raccolta differenziata consente di risparmiare energia poiché il riciclo di materiali richiede meno energia rispetto alla produzione di nuovi materiali. Infine, il riutilizzo e il riciclo di materiali riducono la necessità di estrarre nuove risorse naturali, salvaguardando le risorse naturali limitate della Terra e riducendo i costi di smaltimento dei rifiuti.

“L’impegno e la concretezza dell’amministrazione comunale, ancora una volta, porta ad un ottimo risultato” ha commentato entusiasta il primo cittadino, Romano Gregorio.

L’amministrazione comunale di Laurino continua a investire su un ambito così importante puntando a vari interventi di miglioramento previsti per la gestione della raccolta dei rifiuti.