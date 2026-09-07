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Natività di Maria: Messa di mezzanotte al Santuario di Novi Velia

Al Santuario del Sacro Monte di Novi Velia la S. Messa a mezzanotte tra il 7 e l'8 settembre per la Solennità della Natività della Vergine Maria. Il programma

Di: Luisa Monaco
Monte Gelbison

Il Santuario del Sacro Monte di Novi Velia, uno dei luoghi di culto più venerati della Diocesi di Vallo della Lucania e dell’intero Cilento, si appresta a celebrare uno dei momenti spirituali più attesi dell’anno. Tra la notte di lunedì 7 e martedì 8 settembre, la comunità dei fedeli si riunirà sulla vetta del Monte Gelbison per la Solennità della Natività della Beata Vergine Maria.

L’evento richiama ogni anno centinaia di pellegrini provenienti dal Cilento e da diverse aree della Campania e del Mezzogiorno, pronti a rinnovare una tradizione secolare d’amore e devozione mariana.

Il programma delle celebrazioni liturgiche

Le celebrazioni religiose prenderanno il via nella tarda serata di lunedì 7 settembre 2026. Secondo il calendario ufficiale diffuso dai responsabili del luogo di culto, la comunità si raccoglierà per la preghiera a partire dalle ore 23:30 con la recita del Santo Rosario.

A seguire, allo scoccare della mezzanotte (ore 24:00), si terrà la S. Messa solenne, un rito suggestivo officiato nel cuore della notte per accogliere ufficialmente la ricorrenza dell’8 settembre.

I referenti del luogo di preghiera hanno rivolto un caloroso invito a tutti i devoti della Vergine:

“Carissimi Pellegrini: tra il 7 e l’8 settembre celebreremo la S. Messa a mezzanotte, introducendoci nella Solennità della Natività di Maria Vergine. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!”

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