Natività di Maria: Messa di mezzanotte al Santuario di Novi Velia

Il Santuario del Sacro Monte di Novi Velia, uno dei luoghi di culto più venerati della Diocesi di Vallo della Lucania e dell’intero Cilento, si appresta a celebrare uno dei momenti spirituali più attesi dell’anno. Tra la notte di lunedì 7 e martedì 8 settembre, la comunità dei fedeli si riunirà sulla vetta del Monte Gelbison per la Solennità della Natività della Beata Vergine Maria.

L’evento richiama ogni anno centinaia di pellegrini provenienti dal Cilento e da diverse aree della Campania e del Mezzogiorno, pronti a rinnovare una tradizione secolare d’amore e devozione mariana.

Il programma delle celebrazioni liturgiche

Le celebrazioni religiose prenderanno il via nella tarda serata di lunedì 7 settembre 2026. Secondo il calendario ufficiale diffuso dai responsabili del luogo di culto, la comunità si raccoglierà per la preghiera a partire dalle ore 23:30 con la recita del Santo Rosario.

A seguire, allo scoccare della mezzanotte (ore 24:00), si terrà la S. Messa solenne, un rito suggestivo officiato nel cuore della notte per accogliere ufficialmente la ricorrenza dell’8 settembre.

I referenti del luogo di preghiera hanno rivolto un caloroso invito a tutti i devoti della Vergine: