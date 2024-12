“Natale progetto diffuso, non chiamatele solo luci”: ecco l’iniziativa

Rafforzare il senso di comunità, promuovere il commercio locale e valorizzare l’artigianato campano, offrendo a famiglie, bambini e turisti uno spazio di incontro, svago e meraviglia, con ingressi liberi. È l’obiettivo del progetto “Pontecagnano in Christmas” un articolato programma di eventi, che dal 6 dicembre al 12 gennaio, in un percorso diffuso che includerà anche le aree di Sant’Antonio, Picciola, Magazzeno, Pagliarone e Faiano, non solo consentirà di animare le prossime festività natalizie ma sarà anche occasione ed opportunità per il Comune di Pontecagnano Faiano di mettere in mostra il suo appeal come destinazione turistica. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente, che porti la magia del Natale in ogni angolo del paese, rendendo ogni zona protagonista di questo evento unico.

Il programma

Lo start ufficiale, con l’accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie, domani venerdì 6 dicembre alle ore 17,30 in piazza Sabato, con l’esibizione del coro sui generis. Alle 19 anche l’inaugurazione dei Mercatini dell’Immacolata in piazzetta Isonzo. “Ritorna il periodo maggiormente coinvolgente ed emozionante dell’anno. Le festività rappresentano i sentimenti più puri, come la solidarietà, l’allegria, la comprensione, l’unione. Il nostro compito è quello di alimentarli coinvolgendo la cittadinanza in momenti di incontro che sappiano stupire, divertire e far riflettere insieme. Ringrazio sentitamente gli organizzatori, il consigliere delegato Vittorio Marino, gli oratori, le associazioni e tutta la macchina burocratica/amministrativa che lavora dietro al nostro calendario. Si prospetta un Natale per tutti, denso di sorprese e di significato” ha dichiarato il sindaco Giuseppe Lanzara. L’incontro di domani sarà anche occasione per presentare alcuni dettagli del programma natalizio, di cui si allega la locandina.

Un Natale per tutti i gusti

“Un Natale variegato, emozionante, luminoso, che investirà il nostro Comune con il consueto spirito di unione e gioia. Anche quest’anno diverse novità: dalla casa di Santa Claus al trenino, fino agli spettacoli di artisti eccezionali, che si esibiranno in lungo ed in largo per la città. L’invito è quello di ritrovare il gusto di incontrarsi e sorridere a dei giorni di grande significato dal punto di vista della religione, della tradizione, della cultura, dello spirito di comunità. Aspettiamo tutti con la consueta gioia e vivacità“: è il commento del consigliere delegato agli Eventi, Vittorio Marino.