Natale di paura nel Vallo di Diano e a Buccino: canne fumarie in fiamme provocano diversi danni

In una giornata di festa che avrebbe dovuto essere dedicata alla celebrazione, il Vallo di Diano si è trovato a fronteggiare un’emergenza incendi che ha coinvolto tre comuni: Teggiano, San Rufo e Montesano sulla Marcellana.

I fatti

Tre canne fumarie sono andate in fiamme tra la mattina e il tardo pomeriggio di Natale, portando all’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni, in particolare a Teggiano. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Ernesto Bruno, sono stati chiamati a intervenire in un momento particolarmente critico, poiché si trattava dell’ultimo giorno di lavoro per Bruno prima del suo pensionamento.

Gli interventi sul posto

La professionalità e la prontezza di intervento del personale hanno evitato conseguenze ben più gravi. A Teggiano, l’emergenza ha costretto le autorità a evacuare diverse case interessate dai roghi delle canne fumarie e sottotetti. Episodi simili si sono registrati anche a Montesano sulla Marcellana e San Rufo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. E poi, i vigili del fuoco di Eboli sono stati chiamati a intervenire a Buccino, dove una villetta è stata avvolta da un incendio la notte di Natale. Le fiamme hanno devastato mobili, suppellettili e oggetti personali all’interno dell’abitazione, ma fortunatamente i proprietari non erano presenti e non ci sono state conseguenze per le persone.

Indagini in corso

L’operazione di spegnimento ha visto impiegate tre squadre di vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e garantire che il rogo fosse completamente estinto. Le indagini sono già in corso per determinare le cause di questi incendi, che hanno scosso la comunità in un giorno di festa.