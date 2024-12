Nascono a Futani le “Piccole Librerie di Strada”

Futani si arricchisce di un progetto che punta a promuovere la cultura e la condivisione: le “Piccole Librerie di Strada“.

Nei prossimi giorni, nel capoluogo e nelle frazioni di Castinatelli ed Eremiti, verranno installate delle graziose casette in legno dedicate al libero scambio di libri.

Le finalità

L’iniziativa si basa su un concetto semplice ma efficace: chiunque potrà prelevare un libro, leggerlo e restituirlo dopo aver terminato la lettura. In alternativa, si potrà lasciare un proprio volume, contribuendo così a un continuo rinnovarsi della raccolta.

Le “Piccole Librerie di Strada” non sono solo un invito alla lettura a costo zero, ma rappresentano anche un’occasione per creare spazi più vivi e partecipati. Ogni libro che passerà di mano racconterà nuove storie, regalando emozioni e conoscenze ai cittadini che sceglieranno di unirsi a questa rete di scambio.

L’installazione delle casette in legno vuole inoltre valorizzare gli angoli del Comune, trasformandoli in luoghi di incontro e condivisione culturale. È un progetto che sposa il principio della gratuità e della partecipazione attiva, stimolando l’amore per la lettura e la circolazione di idee.

Un modo per unire e condividere la passione per la lettura

Un’idea che nasce per unire le persone attraverso i libri, in attesa di nuove avventure letterarie da vivere pagina dopo pagina.