A Laurito il book crossing: un modo per “Scambiare Cultura”

Sabato 22 giugno 2024, alle ore 19.00, Laurito inaugura il suo primo spazio per il book crossing.

Lascia un libro, prendi un libro è l’iniziativa della comunità del centro cilentano che consente di “scambiare cultura” in strada mediante una sorta di libreria ricavata in un vecchio portone decorato dall’artista padovano Enrico Marcato.

Gli appassionati lettori, i curiosi, i turisti ed i camminatori del Cammino di San Nilo, passeggiando lungo Corso Umberto I, potranno trovare un piccolo spazio espositivo dove prendere in prestito dei libri o lasciarne di propri.

L’iniziativa della raccolta dei volumi ha riscosso molto successo tra i cittadini ed in quella interparrocchiale di Alfano-Laurito-Montano Antilia, che ha donato numerosi testi classici e di narrativa.