Nasce il nuovo gruppo politico di opposizione “Camerota – impegno comune” nel Consiglio Comunale di Camerota

Un’importante novità politica segna il panorama del Consiglio Comunale di Camerota: nasce ufficialmente il gruppo politico di opposizione “CAMEROTA – IMPEGNO COMUNE”. Il gruppo si costituisce con l’obiettivo di portare una nuova voce e una visione alternativa all’attuale amministrazione, con l’intento di lavorare per il bene della comunità camerotana, valorizzando la partecipazione attiva e la qualità della vita dei cittadini.

Ecco il nuovo gruppo

Il nuovo gruppo di opposizione è composto dagli attuali consiglieri d’opposizione, Domenico Spiniello – capogruppo di opposizione – Marina Bagnato, Giada Cusati, Giuseppe Molfese e Giangaetano Petrillo, che, pur avendo ricoperto il ruolo di vicesindaco nell’attuale maggioranza, hanno deciso di intraprendere un percorso politico autonomo, dimostrando così la loro volontà di mettere in campo nuove idee e soluzioni per la crescita e il bene comune di Camerota, senza cedere a logiche di opportunismo politico o di accondiscendenza politica nei confronti del governo cittadino. “”CAMEROTA – IMPEGNO COMUNE” nasce da una riflessione condivisa sul futuro del nostro territorio e sulla necessità di un cambiamento che metta al centro la comunità, la sua crescita e il benessere dei suoi abitanti. Crediamo che sia fondamentale ridare voce a tutte le cittadine e a tutti i cittadini e rendere il Consiglio Comunale un luogo di confronto e di proposte concrete“, dichiarano i membri del nuovo gruppo politico.

Gli obiettivi

Il gruppo ha già delineato le proprie linee programmatiche, che spaziano da tematiche ambientali a quelle sociali ed economiche. Alcuni dei punti salienti del programma includono la promozione di politiche di sostenibilità ambientale, con un’attenzione particolare alla gestione dei rifiuti, al risparmio energetico, e alla valorizzazione delle risorse naturali locali. Il rilancio dell’economia e del commercio, in quanto, Camerota, con il suo ricco patrimonio naturale e culturale, ha un grande potenziale in termini di sviluppo economico. Il gruppo si impegna a supportare iniziative che possano stimolare il turismo sostenibile, le attività agricole e le piccole imprese locali. L’assistenza alle persone più vulnerabili, dai giovani agli anziani, sarà una delle priorità del gruppo, con particolare attenzione all’educazione, alla sanità e alla creazione di spazi di aggregazione. “CAMEROTA – IMPEGNO COMUNE” intende lavorare affinché le scelte politiche siano sempre condivise, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e delle diverse associazioni di categoria nei processi decisionali. Infine, lavorare per una politica che ponga al centro uno sviluppo equilibrato delle infrastrutture locali, con particolare attenzione alla viabilità e alla connessione tra i vari borghi, sarà al centro delle proposte del gruppo.

Le novità

Il gruppo “CAMEROTA – IMPEGNO COMUNE” si distingue per la sua visione di un cambiamento radicale, basato su un impegno concreto e sull’ascolto delle esigenze della cittadinanza. L’esperienza dei membri, unita alla loro determinazione, sarà un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano un’amministrazione più vicina alle persone e alle problematiche quotidiane. “Oggi nasce un progetto che vuole essere il punto di partenza per un rinnovamento della politica locale. Vogliamo lavorare affinché il Consiglio Comunale di Camerota torni a essere un organo di vera rappresentanza, capace di rispondere alle necessità dei cittadini con serietà e competenza”, affermano all’unisono i membri del gruppo.

“CAMEROTA – IMPEGNO COMUNE” è pronto a svolgere un ruolo di opposizione costruttiva, ma ferma nei principi, per far sì che le scelte politiche del Comune siano in linea con le reali necessità della comunità. Il gruppo si propone di essere un interlocutore aperto e disponibile al dialogo, con l’intento di fare della politica un mezzo per il miglioramento della vita quotidiana dei cittadini di Camerota. I consiglieri del nuovo gruppo si impegneranno con serietà e passione, per costruire un futuro più prospero e giusto per tutti.