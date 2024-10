Nasce il Club Gelbison Milano: ecco l’idea di 40 ragazzi per sostenere la squadra cilentana dal Nord

Per sostenere idealmente la squadra del Cilento verso la serie C, una quarantina di ragazzi cilentani che operano e vivono da lungo tempo a Milano si sono ritrovati mercoledì 9 ottobre per inaugurare il “Club Gelbison Milano” L’idea è maturata nelle scorse settimane.

L’iniziativa

“Abbiamo condiviso col Presidente della società Maurizio Puglisi che ringraziamo, l’idea di costituire il club. A Milano vivono tanti cilentani che hanno trascorso buona parte della loro vita nei comuni dell’area che gravità attorno a Vallo della Lucania e nel Golfo di Policastro. Molti sono appassionati di sport e tanti hanno giocato a calcio nel Cilento durante l’adolescenza: a Vallo, ad Agropoli, a Sapri.

È per noi motivo di orgoglio vedere lottare una squadra del nostro territorio per la promozione nel calcio professionistico. Mai avremmo creduto che la serie C potesse arrivare nei nostri piccoli centri. E invece la Gelbison, il Presidente Puglisi e tutta la società ci hanno già dimostrato 3 anni fa che il sogno è stato possibile. Vogliamo accompagnarlo, almeno idealmente, anche quest’anno e anche da qui” dichiara Carmine Pacente, presidente del Club e consigliere comunale di Milano.

Il sostegno della squadra, a distanza

“La squadra è partita bene e dopo le prime giornate di campionato è in lotta con le prime in classifica”. aggiunge Pierfrancesco Crispo. “Ci organizzeremo per vedere assieme alcune partite a Milano e qualche volta per andare di persona nel Cilento. Con l’aeroporto di Salerno è ora molto più agevole” dicono Cesare Prisco e Valentino Esposito. “Apriremo il Club a tutti coloro che amano lo sport, il calcio e il Cilento a partire da ex calciatori cilentani di serie A” concludono Andrea Gregorio e Alessandro Lipiani.