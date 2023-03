Nasce il Bo.Di.Med.: la rete dei borghi della Dieta Mediterranea

Il territorio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, insieme al Comune di Castellabate, è stato riconosciuto, dall’Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Campania, come Polo della Dieta Mediterranea. Da qui, l’idea di far costituire il Bo.Di.Med., un progetto di rete e collaborazione realizzato in simbiosi tra tutti i Comuni partecipanti.

Il Bo.Di.Med.: di cosa si tratta?

Il Bo.Di.Med è un progetto che accomuna la Rete dei borghi della Dieta Mediterranea di Paestum Alto Cilento e del Comune di Castellabate. Si tratta, di una grande iniziativa collettiva che è proiettata alla valorizzazione dei 12 borghi partecipanti. Una sorta di grande museo della Dieta Mediterranea, che verrà fatto conoscere tramite un lungo viaggio itinerante alla scoperta di alcuni tra i paesi più belli del Cilento.

I 12 Comuni interessati sono: Cicerale, Rutino, Agropoli, Castellabate, Perdifumo, Laureana Cilento, Giungano, Lustra, Prignano Cilento, Capaccio Paestum e Torchiara.

Il salotto dei borghi

A tal fine, la prima iniziativa promossa è intitolata “salotto dei borghi“. Un’idea nata per permettere l’incontro e lo scambio tra Istituzioni e le comunità locali. Il coinvolgimento della popolazione, in questo progetto, è un tassello fondamentale da perseguire.

L’obiettivo infatti, è quello di costruire insieme un percorso di promozione dei territori. Dai singoli cittadini alle varie associazioni, dalle aziende, soprattutto del comparto agro-alimentare, ai tanti giovani volenterosi e propositivi. Il salotto dei borghi partirà, sabato 11 marzo, da Cicerale, per poi toccare tutti gli altri paesi.