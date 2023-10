Nasce gruppo Scout a Roccadaspide: domani al via le iscrizioni

È stato organizzato per la giornata di domani, domenica 22 ottobre, l’incontro con gli abitanti di tutto il territorio della Valle del Calore che intendono unirsi al gruppo scout “Roccadaspide 1”dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.

L’appuntamento

L’appuntamento con i fondatori del gruppo, costituito da qualche mese sul territorio, è previsto per le ore 9:00 presso lo spazio antistante alla Chiesa della Natività di Roccadaspide.

Le iscrizioni saranno aperte a tutti i ragazzi dai 16 ai 21 anni e a tutti gli adulti dai 22 anni in su che potranno approfittare per chiedere ogni informazione per intraprendere il percorso che li porterà a diventare educatori scout.

Il Gruppo di Roccadaspide dell’Associazione Guide e Scouts Catotlici Italiani, nel comune della Valle del Calore ha anche una sede sita in via Arcangelo Antico.

Info utili

Per ricevere tutte le informazione riguardo alle iscrizioni al gruppo e alle varie attività promosse ci si potrà rivolgere anche all’indirizzo e-mail roccadaspide1@campania.agesci.it o ai numeri di telefono 333-23692333 e 349-5523419.

A Roccadaspide nei mesi scorsi il gruppo scout si è già presentato alla comunità in occasione del “Thinking Day” quando nella cittadina sono giunti oltre quattrocento scout della zona “Poseidonia” dell’AGESCI che comprende i comuni da Montecorvino Rovella e fino a Vallo della Lucania.