Nasce anche ad Agropoli il comitato unitario per il “Si” ai referendum

Anche ad Agropoli si è costituito il Comitato per i referendum in programma l’8 e 9 giugno 2025, promosso da un ampio fronte di realtà sociali, politiche e sindacali del territorio.

L’iniziativa ha preso impulso da Alberto Sorrentino e Luigi Tamasco (Cgil), Ornella Milano (Anpi), Antonio Abbruzzese (Pd), Antonello Scuderi (AVS), Virginia Villani (M5S), Mario Salsano (Legambiente) ed Enzo Caputo (Cisalentum), Carmine Gerardo Parisi (CGIL) oltre ad una serie di altre personalità come Olimpia Vano e Pasquale Del Duca. Una rete trasversale, quindi, unita dall’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto e sull’impatto concreto che questo avrà sulla vita quotidiana delle persone.

I quesiti

I quesiti referendari, su cui i cittadini saranno chiamati ad esprimersi i prossimi 8 e 9 giugno, vertono su: 1) stop ai licenziamenti illegittimi; 2) più tutele per le lavoratrici ed i lavoratori delle piccole imprese; 3) riduzione del lavoro precario; 4) più sicurezza sul lavoro; 5) più integrazione con la cittadinanza italiana.

Le finalità

L’obiettivo del Comitato è quello di informare e mobilitare i cittadini di Agropoli e del comprensorio per contribuire al raggiungimento del quorum. Per questa ragione, a partire dal prossimo fine settimana e per tutti i week end che precedono il voto, in piazza Vittorio Veneto sarà presente un gazebo informativo, cui i cittadini potranno rivolgersi per saperne di più. Inoltre, per la chiusura della campagna referendaria, il Comitato sta programmando anche un dibattito pubblico, di cui sarà fornita a breve la data e il luogo di svolgimento.