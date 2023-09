Nasce ad Ottati “Il Sentiero”, residenza per anziani

La sfida del Terzo Settore negli Alburni: nasce la struttura “Il Sentiero-Residenza per Anziani” realizzata dal Comune di Ottati con fondi PSR (Misura 7.4.1 Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale) e gestita dalla Cooperativa sociale “Il Sentiero” di Teggiano. L’inaugurazione è prevista per Mercoledì 27 settembre alle ore 18.

L’importanza dell’iniziativa

Un tassello importante delle politiche sociali territoriali che si pone quale obiettivo quello di potenziare l’ambito della presa in carico delle persone anziane attraverso l’integrazione dei servizi sanitari, sociali ed assistenziali.

In Via Pasquale Aquaro del comune alburnino si aprono dunque le porte di due specifici servizi di residenzialità. Uno è il Gruppo Appartamento San Biagio (7 posti letto), servizio residenziale socio assistenziale, rivolto a persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome che optano per una scelta di convivenza seppur in un contesto di autonomia abitativa.

L’altro servizio residenziale è invece la Comunità tutelare per persone non autosufficienti “Maria SS del Cardoneto e delle Grazie ” rivolto a persone adulte ed anziane che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse (12 posti letto) ma che richiedono un alto grado di assistenza tutelare. L’ambiente dispone di 6 stanze doppie con bagno in camera, palestra, sala tv e pranzo, ambulatorio , bagni, lavanderia. La Comunità è collegata con i servizi socio sanitari territoriali (assistenza medica, farmaceutica, segretariato sociale, assistenza domiciliare integrata).

«Il Gruppo Appartamento per anziani “San Biagio” e la “Comunità tutelare “Maria SS del Cardoneto e delle Grazie ” – dice Elio Guadagno Sindaco del Comune di Ottati – sono due presìdi sociali che forniranno un servizio di accoglienza e familiarità ad una fascia debole della comunità di Ottati, del territorio degli Alburni e della Valle del Calore. Saranno inoltre una fucina occupazionale per operatori qualificati del settore socio-assistenziale. Il mio ringraziamento all’assessore alle Politiche sociali Maria Teresa Pepe per il lavoro costante al servizio della nostra comunità e al vicesindaco Martino Luongo che ha seguito i lavori di ristrutturazione»

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato- dice il Presidente Fiore Marotta- frutto di un grande lavoro di squadra, dall’amministrazione comunale al Piano di Zona fino a chi lavora con dedizione e professionalità per la Cooperativa Il Sentiero. Da anni lavoriamo per lo sviluppo delle aree interne del nostro territorio e l’avvio di una struttura residenziale per la popolazione anziana amplia il panorama dei servizi alla persona che da sempre contraddistingue il nostro operato.»