Napoli – Cagliari: vai gratis allo stadio con InfoCilento

Dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League il Napoli torna in campo. Gli azzurri giocheranno sabato 16 dicembre allo stadio “Maradona” contro il Cagliari. I sardi sono impelagati nella lotta salvezza ma con l’entusiasmo a mille dopo la vittoria al 99′ contro il Sassuolo. Per il Napoli, però, l’imperativo è vincere per ritornare tra le prime 4.

InfoCilento anche questa settimana ha messo in palio due biglietti per il match di Serie A. Sarà possibile vincerli grazie ad un contest social.

Come partecipare

Partecipare è facile. Basterà accedere alla nostra pagina Instagram e seguire le regole per partecipare al gioco:

Segui la nostra pagina Instagram se non lo hai ancora fatto;

Metti un like al post

Commenta una sola volta tagga una o più persone.

Il contest terminerà alle ore 14:30. Tra i partecipanti verrà sorteggiato un vincitore, annunciato poco dopo la chiusura del contest.

𝗡𝗢𝗧𝗔 𝗕𝗘𝗡𝗘: rispondi al nostro messaggio in fretta, altrimenti daremo la possibilità al secondo sorteggiato. Abbiamo necessità di comunicare i nomi entro le ore 15:30.

Mantenete d’occhio la nostra pagina perché nei prossimi giorni saranno disponibili biglietti per Roma – Napoli ed anche per altri eventi.