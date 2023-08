Musica e divertimento nel cuore del Cilento: I 99 Posse in Concerto a Laurito

Con l’arrivo della stagione estiva, il vibrante scenario culturale dei comuni cilentani si anima con un’eclettica serie di eventi che spaziano tra musica, cultura e gastronomia. In particolare, un appuntamento di rilievo si prospetta per il prossimo 16 agosto a Laurito, dove la band originaria di Napoli ma celebre in tutta Italia, i 99 Posse, salirà sul palco.

Il programma

La suggestiva cornice di piazza San Giovanni Battista sarà il luogo di incontro per gli appassionati di musica e per coloro che desiderano immergersi nella cultura popolare contemporanea. I 99 Posse, con il loro stile unico e coinvolgente, promettono di regalare una serata indimenticabile, attirando cittadini e vacanzieri non solo da Laurito ma anche dai comuni circostanti.

Il servizio navetta

Per agevolare la partecipazione a questo evento, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Speranza ha messo in atto un piano logistico. Una navetta appositamente organizzata offrirà la possibilità di lasciare l’auto fuori dal paese, permettendo a tutti di raggiungere agevolmente il cuore della festa. Con questa soluzione, i partecipanti potranno godersi lo spettacolo senza preoccupazioni e immergersi completamente nell’atmosfera che i 99 Posse porteranno con sé.