Musica classica nei borghi: un viaggio armonico nel Cilento. Appuntamento il 27 e 28 luglio con la rassegna musicale

La magia della musica classica risuonerà tra i vicoli incantevoli del borgo di Orria Cilento. Nei giorni sabato 27 e domenica 28 Luglio, si svolgerà proprio presso l’aula consiliare del comune cilentano, la rassegna “Musica Classica nei Borghi“. Questo evento culturale, segna l’inizio di un progetto ambizioso e continuativo, destinato a portare il repertorio classico nelle realtà territoriali, regionali, nazionali e internazionali.

La rassegna “Musica Classica nei Borghi” nasce con l’intento di far conoscere e apprezzare sempre di più il repertorio cameristico, un tesoro musicale dalle radici antiche. La musica da camera, infatti, rappresenta l’espressione più intima e raffinata del dialogo musicale, originariamente destinata ai salotti delle case dei ricchi mercanti e oggi pronta a incantare il pubblico nei suggestivi borghi cilentani, regionali, italiani.

I due appuntamenti previsti ad Orria Cilento vedranno protagonisti un Duo (pianoforte/violino) e un Trio (pianoforte/violino/violoncello), con un programma che spazia dal classico al moderno. La prima serata sarà dedicata al Duo, che eseguirà capolavori di Beethoven e Grieg, mentre nella seconda serata sarà il turno del Trio, che presenterà opere di G.Martucci. La musica da camera, caratterizzata da formazioni ridotte di esecutori, offre un’esperienza d’ascolto unica e coinvolgente. Questo genere musicale, che prende il nome dal fatto che veniva eseguito nei salotti delle case private, permette ai musicisti di dialogare tra loro in modo intimo e diretto, creando un’atmosfera di grande complicità con il pubblico.

Il Duo strumentale, composto da pianoforte e violino, rappresenta una delle formazioni più affascinanti della musica da camera, dove entrambi gli strumenti ricoprono un ruolo concertante e solistico. Il Trio, invece, aggiunge un ulteriore strato armonico con l’inserimento del violoncello, offrendo una ricchezza sonora ancora più complessa e coinvolgente. A.M.AR.E. Cilento – un progetto che guarda al futuro –“Musica Classica nei Borghi” non è solo un evento, ma un vero e proprio progetto culturale che mira a diventare un appuntamento fisso e itinerante, che punta a portare la bellezza della musica classica in luoghi affascinanti e suggestivi.

Ai giorni nostri, proporre e diffondere la “musica da camera” ad un pubblico ampio e non necessariamente esperto, è la sfida che giovani Maestri, su input del direttore artistico dell’Associazione A.M.AR.E. Cilento (Associazione Musicale Arte-Eventi), M° Federico Cirillo, stanno perseguendo e lanciando tanto a loro stessi, quanto al territorio del Cilento, con tenacia, perseveranza e non senza le prevedibili difficoltà.

La rassegna intende crescere e ampliarsi, coinvolgendo sempre più realtà territoriali e proponendo concerti che possano diventare un punto di riferimento per gli appassionati di musica e per coloro che desiderano scoprire il patrimonio musicale classico. Si candida, con giovani e talentuosi musicisti, a proporre eventi unici, in location dal fascino esclusivo e ad interlocutori (associazioni, amministrazioni, privati) raffinati e attenti alle risposte culturali da fornire ai propri cittadini, turisti, ospiti. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio musicale, per riscoprire insieme la bellezza senza tempo della musica da camera, nella splendida cornice del borgo di Orria.