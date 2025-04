Museo del Suolo di Pertosa: ecco le 10 regole per un “pic nic sostenibile”

Con la bella stagione alle porte e le gite fuoriporta sempre più frequenti, il Museo del Suolo di Pertosa, gestito dalla Fondazione MIdA, lancia un’iniziativa semplice ma significativa: “Le 10 regole per un Pic Nic Sostenibile e Amico del Suolo”.

L’obiettivo

Un invito concreto a prendersi cura dell’ambiente, cominciando da un gesto quotidiano come un pranzo all’aperto. L’obiettivo è sensibilizzare adulti, famiglie e studenti sull’importanza del suolo, non più visto solo come superficie su cui camminiamo, ma come organismo vivo, essenziale per la salute del nostro pianeta. Il Museo, unico nel suo genere in Europa, rinnova così la sua missione di educazione ambientale, promuovendo una crescente comunità di “Custodi del Suolo”, cittadini attenti che scelgono comportamenti sostenibili e responsabili.

I consigli utili

Tra i consigli: scegliere cibi locali e stagionali, ridurre l’uso della plastica, portare stoviglie riutilizzabili, rispettare flora e fauna, e soprattutto non lasciare rifiuti in natura. Ogni gesto, anche il più semplice, può contribuire alla tutela del territorio e alla salvaguardia delle risorse naturali.

I social per l’ambiente

Tutti sono invitati a condividere il proprio pic nic sostenibile sui social, taggando il Museo del Suolo e usando l’hashtag #custodidelsuolo, per amplificare il messaggio e ispirare altri a fare lo stesso.

Ecco le 10 regole

Scegli il luogo giusto – Evita aree protette o sensibili. Usa utensili riutilizzabili o compostabili – Dì addio al monouso. Porta solo il necessario – Pianifica e riduci gli sprechi. Scegli cibi locali e di stagione – Meno impatto ambientale, più gusto. Rispetta flora e fauna – Non calpestare, non raccogliere. Raccogli i rifiuti – E fai la raccolta differenziata. Usa un telo da picnic – Protegge il prato e il microambiente del suolo. Evita i fuochi – Meglio un fornello portatile. Non lasciare tracce – Porta via tutto, anche i resti. Composta gli scarti organici – Nutri il terreno in modo naturale.

Un pic nic consapevole non è solo una pausa nella natura, ma un atto di amore verso di essa. Ogni gesto conta. Ogni custode del suolo fa la differenza.