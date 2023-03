Mozzarella di Bufala DOP on the road: ecco tutti gli appuntamenti per promuovere l’oro bianco della Campania

La primavera porta con sé l’arrivo delle fiere e degli eventi dedicati all’agroalimentare e il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop non perde l’occasione di diffondere la conoscenza e l’utilizzo della sua eccellenza in Italia e all’estero.

Con una fitta agenda di appuntamenti, il Consorzio si appresta a far conoscere la sua straordinaria versatilità e il legame fortissimo con il territorio.

Il presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, sottolinea l’importanza degli investimenti nella crescita del primo prodotto a marchio Dop del centro-sud Italia e l’impegno nel portarne la conoscenza in giro per il mondo, proponendola anche in chiave contemporanea grazie agli abbinamenti con altre eccellenze.

Ecco il programma

Il tour del Consorzio di Tutela inizia il 20 marzo alla International Food & Drink Event (Ife) di Londra, dove la Bufala Dop sarà presente nell’area show cooking denominata “Teatro della Sostenibilità”. Subito dopo, il Consorzio torna in Italia per partecipare al Cibus Connect di Parma, evento dedicato agli operatori e ai professionisti del settore agroalimentare, dove presenterà la Mozza-Mobile, la roulotte allestita per rendere ancora più originale l’esperienza di gusto a bordo.

In seguito, il Consorzio si sposta a Verona per il Vinitaly, dove si rinnova la partnership con il Consorzio Prosecco Doc, e insieme propongono degustazioni congiunte tra diverse forme di Bufala e diverse tipologie di Prosecco. Altri appuntamenti saranno in collaborazione con la Regione Campania e con l’Associazione Italiana Sommelier.

Una vera e propria eccellenza tutta made in Sud

A maggio sarà la volta di Tuttofood di Milano, la fiera dell’agroalimentare diventata punto di riferimento nazionale e internazionale per scoprire il futuro del comparto. Lo spazio espositivo del Consorzio Mozzarella sarà in sinergia con il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, con un’ampia area cucina e un palinsesto di iniziative che animerà la rassegna milanese.

Ma non finisce qui, perché il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà presente anche a “Formaggi in Villa”, suggestiva rassegna tra le vie e le mura medievali di Cittadella, in provincia di Padova, dove insieme al Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop proporrà dimostrazioni dal vivo e percorsi guidati.

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop non si ferma mai e continua a promuovere la sua eccellenza in giro per il mondo, portando la conoscenza e l’utilizzo della mozzarella Dop sempre più lontano.