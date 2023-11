Mozione di sfiducia per il presidente del Forum dei Giovani Provinciale, Rosario Madaio. La sua replica

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della sfiducia, presentata dai componenti del Forum dei Giovani Provinciale, nei confronti del presidente Rosario Madaio, di Castelcivita. A quanto pare la decisione è stata presa perché, secondo alcuni componenti, l’unità di intenti che avrebbe dovuto caratterizzare l’importante organismo è venuta meno.

Le dichiarazioni

“Contrapposizioni ideologiche, mire personalistiche ed avversità personali non consentono più, purtroppo, una pacifica e proficua collaborazione tra l’organo di governo e l’assemblea del Coordinamento stesso. Importanti posizioni assunte dal Coordinatore negli ultimi mesi hanno portato a una spaccatura netta nel Consiglio Direttivo che, purtroppo, non produce i frutti desiderati. La figura apicale dell’organismo giovanile ha provocato disagi e un clima di tensione che non permette di far lavorare uniti i rappresentanti scelti un anno fa” si legge nella nota scritta da alcuni dei componenti del Forum provinciale.

Non è mancata la replica dello stesso Madaio che ha fatto sapere: “Questo clima di tensione che molti hanno avvertito nelle ultime settimane e nei mesi precedenti ha portato a dinamiche e comportamenti che si discostano dal principio fondante del nostro organismo, ossia la cittadinanza attiva e il lavoro collaborativo in rete”.

Un clima di tensione e astio

Madaio ha annunciato che, nei prossimi giorni, sarà convocata un’assemblea generale presso Palazzo Sant’Agostino, durante la quale saranno affrontate tutte le questioni e saranno analizzati in dettaglio i motivi che hanno contribuito a creare questo clima di tensione e astio.

“Pertanto, con la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto, invitiamo a partecipare quanti abbiano dubbi o domande in merito, includendo chi si è prestato al grave gioco mediatico. Data e luogo saranno comunicati presso i nostri canali istituzionali” ha concluso Madaio destinatario, nelle ultime ore, di tante lettere di solidarietà da parte di altri rappresentanti dei Forum dei Giovani.

Nessuna nota ufficiale

Riguardo alla sfiducia nei confronti del Coordinatore, del Direttivo, non vi è nessuna nota ufficiale giunta all’ufficio di Segreteria pertanto l’organismo non è decaduto e rimane tutt’oggi nel pieno delle sue funzioni.