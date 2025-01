Movimento 5 Stelle Battipaglia: un convegno per contrastare la violenza di genere

Il Movimento 5 Stelle di Battipaglia, in collaborazione con l’Associazione La Crisalide, organizza l’evento “Voci contro la Violenza – Codice Rosso e Oltre”, che si terrà venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 16:00 presso la Sala conferenze Domenico Vicinanza, nel Palazzo Comunale di Battipaglia. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto sul tema della violenza di genere, del Codice Rosso e dei sistemi di tutela per donne e minori in fuoriuscita da situazioni di violenza. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare l’amministrazione comunale e la cittadinanza su azioni concrete per il contrasto alla violenza sulle donne.

Gli interventi

Parteciperanno le Senatrici On. Alessandra Maiorino, Anna Bilotti, Felicia Gaudiano, l’Ispettrice Alessandra Vigorito, la Dott.ssa Roberta Bollettieri dell’Associazione La Crisalide, l’Avv.ta Grazia Biondi dell’Associazione Manden, l’Avv.ta Francesca Carpinelli e l’Avv.ta Claudia Pecoraro. Queste esperte, provenienti da diversi ambiti istituzionali e associativi, illustreranno il sistema di prevenzione, protezione e punizione della violenza di genere, evidenziando il ruolo fondamentale delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle associazioni attive sul territorio.

“Con questo evento vogliamo accendere i riflettori su un fenomeno che richiede un impegno costante e coordinato tra istituzioni, associazioni e cittadini. Il Codice Rosso è un passo importante, ma dobbiamo andare oltre, rafforzando la prevenzione, il supporto alle vittime e la formazione culturale per contrastare la violenza di genere alla radice. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per contribuire a un dibattito costruttivo e consapevole.” A dirlo è Carmela Bufano Coordinatrice del Gruppo Territoriale M5S Battipaglia

L’iniziativa è aperta al pubblico e si rivolge a tutte e tutti coloro che vogliono approfondire e contribuire attivamente alla lotta contro la violenza di genere.