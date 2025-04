Morte Papa Francesco, il ricordo di Don Bruno Lancuba: “Una guida, un dono per la Chiesa” | VIDEO

Il Cilento si stringe nel silenzio e nella preghiera. Dopo l’annuncio della morte di Papa Francesco, le campane delle chiese di tutto il territorio hanno suonato a lutto, segnando un momento di profonda commozione e raccoglimento per l’intera comunità cattolica.

Preghiera comunitaria presso la Chiesa della Madonna delle Grazie

Nella giornata di ieri, su iniziativa dei sacerdoti di Agropoli, numerosi fedeli si sono ritrovati presso la Chiesa della Madonna delle Grazie per un momento di preghiera comunitaria. Un gesto semplice ma carico di significato, per rendere omaggio a un Pontefice che ha segnato la storia della Chiesa e il cuore di milioni di persone. Particolarmente toccante è stato l’intervento di Don Bruno Lancuba.

Il ricordo di Don Bruno Lancuba

“Quello che viviamo oggi è un momento triste per il mondo intero. Papa Francesco è stato una guida, un dono per la Chiesa. Ha saputo valorizzare la misericordia e l’amore, in particolare verso gli ultimi, i poveri, gli emarginati. Oggi questa guida è tornata alla Casa del Padre, e noi vogliamo accompagnarlo con la preghiera, ma lo facciamo nella dimensione della speranza.” Le iniziative di preghiera e commemorazione proseguiranno nei prossimi giorni nelle diverse diocesi del territorio.