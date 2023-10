Morta zia Rosa De Vita. Il Cilento piange la sua nonnina da record

Lutto a Moio della Civitella per la scomparsa di zia Rosa De Vita. Lo scorso febbraio aveva festeggiato 112 anni. La supernonna era nata l’8 febbraio del 1911. È stato il sindaco Enrico Gnarra a diffondere la notizia: «Nonna Rosa resterà per sempre un grande esempio di vita. La porteremo per sempre nei nostri cuori».

La storia di zia Rosa De Vita

Rosa De Vita era una delle donne più longeve del Cilento. Lei stessa raccontava il suo segreto: quello di aver condotto sempre una vita sana, mangiando prodotti locali e senza mai trasgredire. Nonna Rosa De Vita ha attraversato le due guerre mondiali e le pandemie, essendo nata nel 1911.

In occasione dei suoi 109 anni anche il vescoco di Vallo della Lucania volle porgerle i suoi auguri, arrivando a sorpresa a Moio della Civitella per omaggiarla.