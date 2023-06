Morta in incidente stradale a Roccagloriosa: liberata la salma di Concetta Amato

È stata liberata la salma di Concetta Tancredi, la 94enne si Roccagloriosa deceduta lo scorso martedì a causa di un incidente stradale. Dopo l’esame autoptico effettuato nelle prime ore di questo pomeriggio dal medico legale nominato dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, la salma è stata restituita ai familiari.

Le esequie

I funerali si terranno domani mattina alle ore 10 nella chiesa di San Giovanni a Roccagloriosa, paese d’origine dell’anziana. Sarò necessario però attendere i risultati dell’autopsia, che saranno resi noti tra 30 giorni, per capire le cause che hanno provocato il decesso dell’anziana.

L’incidente

La donna si trovava a bordo di una Fiat 500 con alla guida la figlia quando, per cause in corso di accertamento, la 63enne ha probabilmente eseguito una manovra sbagliata. L’automobile infatti è finita contro una scalinata presente alla fine di una discesa. Un impatto che pare sia risultato fatale per la donna che ha riportato una profonda ferita al cranio. La 94enne infatti nonostante il tempestivo trasferimento presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri, ha fin da subito presentato un quadro clinico molto complicato. Nel pomeriggio dello stesso giorno è avvenuto il decesso.

Nelle prossime settimana si farà chiarezza su quanto accaduto. Proseguono le indagini dei Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia.