Morigerati si unisce alla lotta per l’ambiente: Giornata ecologica domenica 20 ottobre

Domenica 20 ottobre, la comunità di Morigerati si mobilita per una nobile causa: la tutela dell’ambiente. L’appuntamento è con la Giornata ecologica, un’iniziativa che mira a sensibilizzare cittadini di tutte le età sull’importanza di preservare il territorio e a coinvolgerli attivamente nella sua pulizia.

Un’intera giornata dedicata alla cura del comune

Il ritrovo è fissato per le ore 8:00 in piazza Piano la Porta. Muniti di guanti e sacchi per la raccolta differenziata, volontari di tutte le età si metteranno al lavoro per ripulire le aree verdi, le strade e i sentieri del paese. L’evento, organizzato dal Comune con il supporto dei carabinieri Forestali, si concluderà alle ore 14:00 con un pranzo comunitario offerto a tutti i partecipanti, un momento di convivialità per celebrare insieme l’impegno profuso.

Perché partecipare?

La Giornata ecologica rappresenta un’occasione per contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente; sensibilizzare le nuove generazioni; formare una comunità più coesa; trascorrere una giornata all’aria aperta.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, dalle famiglie ai gruppi di amici, alle associazioni. Non è richiesta alcuna iscrizione, basta presentarsi in piazza Piano la Porta muniti di tanta voglia di fare la propria parte.