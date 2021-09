Alta velocità e tutela ambiente: sindaci del Vallo si riuniscono

La Conferenza dei Sindaci presso la Comunità montana Vallo di Diano si è riunita ieri sera dalle 19.00 presso la sede istituzionale di Padula.

Due gli argomenti all’ordine del giorno: Alta Velocità e tutela di ambiente e territorio.

Francesco Cavallone, presidente dell’Ente montano, ha sintetizzato così l’intento dell’Assise sul tema AV: “Siamo convinti che il percorso sia già tracciato e delineato dalle progettualità di Rete Ferroviaria Italiana, ossia: passaggio nel Vallo di Diano con una fermata” puntualizza . “Dove si avrà la stazione per noi è indifferente, purché nel Vallo. Siamo forti dell’appoggio ed interesse anche delle zone limitrofe per quest’opera indispensabile e strategica con il Vallo baricentrico. È un progetto importantissimo per i giovani ed il futuro del nostro territorio”, conclude Cavallone.

Antonio Pagliarulo, assessore, ha in chiusura ragguagliato sul progresso delle iniziative che i Sindaci stanno predisponendo in tema di difesa dell’ambiente.

“Stiamo portando avanti la costituzione della Cabina di Regia sulla scorta di quanto già deliberato dal Consiglio comunitario” rassicura il politico di San Pietro al Tanagro “a brevissimo verranno individuati Sindaci o loro delegati che la comporranno. Subito dopo daremo vita all’Osservatorio in cui saranno coinvolti gli attori locali quali, associazioni, ordini professionali, ecc…”.