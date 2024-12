Morigerati inaugura il presepe napoletano di Marco Giuseppe Ferrigno

Morigerati si prepara ad accogliere una straordinaria opera d’arte: un presepe napoletano realizzato dal maestro Marco Giuseppe Ferrigno, simbolo dell’eccellenza artigiana di San Gregorio Armeno. La preziosa creazione sarà ospitata nella chiesa di San Demetrio Martire e verrà inaugurata domenica 8 dicembre alle 11:30, dopo la Santa Messa dell’Immacolata, alla presenza del parroco Don Antonino Savino, del sindaco di Morigerati Guido Florenzano e dell’amministrazione comunale. L’iniziativa organizzata dal Comune di Morigerati, è resa possibile grazie alla collaborazione della parrocchia che ospiterà l’opera d’arte.

Un’opera personalizzata dal maestro Ferrigno

«È un orgoglio per la nostra comunità accogliere un’opera così prestigiosa. E’ un impegno a cui abbiamo lavorato per mesi, ed è per noi motivo di vanto acquisire un’opera personalizzata del maestro Ferrigno. E’ un capolavoro artistico, ma anche un ponte tra tradizione e spiritualità, che racconta il Natale con autenticità e bellezza. E’ un dono speciale per la comunità di Morigerati e per tutti coloro che visiteranno i nostri paesi durante le festività», ha dichiarato il sindaco Guido Florenzano.

L’opera, con i suoi dettagli finemente curati, é un simbolo del valore del patrimonio culturale italiano nel mondo, ed unisce la magia del Natale alla maestria della tradizione presepiale napoletana.