Morì all’ospedale di Polla, disposta l’autopsia per Luca Ippolito: tre medici indagati

Si è svolta questa mattina l’autopsia sul corpo di Luca Ippolito, il medico, 72enne, in pensione, deceduto in ospedale a Polla e per la cui morte i familiari hanno presentato una denuncia per ottenere chiarimenti sulle circostanze del decesso.

Le indagini

L’avvocato Danilo Cozza, rappresentante della famiglia, ha formalizzato la denuncia per fare luce su quanto accaduto all’interno dell’ospedale “Luigi Curto”. Le indagini sono condotte dalla Polizia locale di Sant’Arsenio, sotto la direzione del comandante Andrea Santoro. Inizialmente, la salma di Ippolito era stata trasferita nella sala del commiato “Infinito” di Polla, ma successivamente è stata sequestrata dalla Procura di Lagonegro e riportata nella cella frigorifero dell’ospedale.

Tre medici sotto indagine

Al momento, sono tre i medici indagati. È importante sottolineare che l’iscrizione nel registro degli indagati serve a tutelare i medici, permettendo loro di nominare un consulente di parte. Inoltre, la direzione dell’ospedale ha dichiarato che l’accoglienza del paziente è avvenuta in conformità con i protocolli previsti. Si era anche ipotizzata una denuncia nei confronti di alcuni familiari che avevano sollevato proteste all’interno del Pronto Soccorso.