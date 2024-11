Montesano sulla Marcellana: ritrovato vivo, sulle montagne valdianesi, 50enne scomparso nel potentino

E’ stato ritrovato a Montesano sulla Marcellana l’uomo di 50anni, di Tramutola, scomparso da ieri pomeriggio.

La ricostruzione

L’uomo prima di far perdere le proprie tracce aveva avvisato la famiglia di trovarsi nel territorio del comune valdianese, in una zona di montagna, bloccato dalla fitta nebbia che lo aveva sorpreso mentre era con la sua motocross.

I soccorsi

Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina e Salerno, coadiuvati anche dai componenti dell’associazione Offroad Monte Romito di Padula. Da ieri familiari ed amici hanno vissuto ore di apprensione per le sorti dell’uomo che ha trascorso la notte in montagna. Per fortuna, il 50enne è stato ritrovato provato ma in buone condizioni di salute