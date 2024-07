Montesano sulla Marcellana: l’ordinanza del sindaco per rendere ancora più bello il centro protagonista de “Il Borgo dei Borghi”

A Montesano Sulla Marcellana, conosciuto come “il Borgo dei Borghi”, è in corso un importante progetto di recupero e valorizzazione del centro storico. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, in collaborazione con la Polizia Locale, ha emesso un’ordinanza per sensibilizzare i residenti sull’importanza di preservare l’aspetto estetico e la bellezza urbana di questa zona di grande interesse storico e turistico.

La decisione di promuovere questa iniziativa è stata motivata dal successo straordinario ottenuto nell’ambito de “il Borgo dei Borghi”, che ha portato Montesano Sulla Marcellana all’attenzione nazionale per la sua bellezza e autenticità.

L’ordinanza prevede diverse azioni per migliorare l’aspetto visivo e ambientale del centro storico. Tra le regole principali, vi è la rimozione delle antenne paraboliche per la televisione terrestre e satellitare, così come l’eliminazione di coperture e tettoie di plastica davanti alle porte d’ingresso.Inoltre, l’ordinanza vieta l’uso di alluminio color giallo dorato per infissi e porte, e impone di eliminare ogni elemento che contrasti con l’armonia e l’identità storica del borgo.

Le attività commerciali dovranno sostituire le insegne in plastica con quelle tradizionalmente usate nei centri storici, contribuendo così a preservare l’unicità del luogo.

“Per garantire il rispetto delle norme – si legge nell’ordinanza – è previsto un periodo di 12 mesi per rimuovere le installazioni non conformi, con sanzioni amministrative per i proprietari inadempienti”. La Polizia Locale sarà responsabile del controllo dell’applicazione dell’ordinanza.