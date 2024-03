Borgo dei Borghi: Montesano sulla Marcellana nella top5

Si è conclusa questa sera la sfida per eleggere il Borgo dei Borghi 2024, il programma di Rai Cultura che, anno dopo anno, conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del Paese. Luoghi magici da visitare nelle prossime vacanze per un viaggio diverso, pieno di curiosità e di sorprese nell’Italia più autentica e meno conosciuta.

La sfida

Al timone della gara, Camila Raznovich affiancata da una giuria di esperti formata dalla chef Isabella Potì, dalla campionessa olimpica Manuela di Centa e dal matematico, logico e saggista Piergiorgio Odifreddi.

Anche quest’anno ad aspirare al titolo di “Borgo dei Borghi” erano venti località, una per ciascuna regione italiana. Per la Campania in lizza Montesano sulla Marcellana. Il borgo del Vallo di Diano era insieme ad altri luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, per la loro architettura, per la qualità della vita.

Questo l’elenco: Arbatax (Sardegna), Badolato (Calabria), Caldes (Trentino Alto Adige), Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna), Celle Ligure (Liguria), Crecchio (Abruzzo), Fontainemore (Valle d’Aosta), Genga (Marche), Grazie (Lombardia), Guarene (Piemonte), Isola del Liri (Lazio), Leporano (Puglia), Maratea (Basilicata), Montesano sulla Marcellana (Campania), Muggia (Friuli-Venezia Giulia), Naro (Sicilia), Peccioli (Toscana), Petacciato (Molise), Stroncone (Umbria), Torreglia (Veneto).

Montesano sulla Marcellana si è classificato quinto. Al primo posto Peccioli.

“Risultato ottimo, eccellente, straordinario! Risultato frutto di tanto impegno, passione, orgoglio, unità territoriale! Grazie a chi di voi ha votato ogni giorno, siete stati fantastici! Da oggi ci crederemo ancora di più perché ne vale la pena!” Così il sindaco Giuseppe Rinaldi.