Montesano sulla Marcellana arriva sulla Rai nel programma Kilimangiaro nella puntata di “Borgo dei Borghi”

Con soddisfazione il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, annuncia di aver ricevuto una comunicazione da parte della Rai in merito alla messa in onda della puntata dedicata a Montesano, nel Borgo dei Borghi 2024 all’interno del programma Kilimangiaro. L’appuntamento è per domenica 11 febbraio.

Le parole del sindaco

“Saremo l’unico Comune della Regione – sottolinea Rinaldi – chiamato in questa edizione a rappresentare l’intera Campania. Grande soddisfazione e soprattutto grande attesa! Ringrazio fin d’ora, aggiunge il primo cittadino, tutti coloro che hanno partecipato alle riprese, i tanti giovani e gli adulti del nostro paese che hanno accolto l’invito di questa Amministrazione a promuovere il nostro territorio in un format così importante. Siete stati straordinari! Purtroppo non tutti si rivedranno nella video-cartolina per ragioni di tempi televisivi ma ogni volta che domenica un’immagine di Montesano verrà trasmessa su “Mamma Rai” è come se tutti, ma davvero tutti, fossimo lì presenti con il nostro volto! Arriverà poi, alla fine della messa in onda di tutti e venti i borghi, il momento di votare Montesano come Borgo dei Borghi 2024 iscrivendosi su RaiPlay. Su questo aspetto, quando sarà possibile votare, seguiranno istruzioni ed informazioni precise e costanti. Sono sicuro ci impegneremo tutti“.

“Con questa trasmissione e con il ritorno di immagine che il paese avrà, aggiungiamo un ulteriore tassello a un grande e nobile territorio come Montesano, il Vallo di Diano, la Provincia di Salerno, la Regione Campania”, ha concluso il primo cittadino