Monterosi-Gelbison: successo vallese, Uliano regala i tre punti ad Esposito

Nel ventinovesimo turno di Serie C, nel gruppo C, la Gelbison era opposta, alle 14:30, al Monterosi Tuscia. Trasferta in laziale per i rossoblù che strappano tre punti preziosi in ottica salvezza dopo il passo falso con il Messina. Nella nona giornata del girone di ritorno termina 0-1 l’incrocio tra il team viterbese con i cilentani che salgono a 33 lunghezze +3 sulla zona play-out. La squadra di mister Esposito tornerà a giocare in casa domenica prossima contro il Giugliano

Monterosi-Gelbison: la gara

Il match del “Rocchi” dopo una fase di studio iniziale vede al diciassettesimo il vantaggio ospite con Uliano ad insaccare con un pallonetto che non lascia scampo a Forte, estremo difensore avversario. I padroni di casa però non stanno a guardare e cercano prontamente la via del pari con i vari Tonin, Piroli e Lipani che però mancano di precisione nei venti metri finali.

Nella ripresa il copione non cambia con la Gelbison che tiene il gol di vantaggio sfiorando il raddoppio ancora con Uliano mentre il Monterosi nella parte conclusiva si rende pericoloso con Verde. Nelle ultime battute i padroni di casa terminano in 9 viste le espulsioni in pieno recupero di Tartaglia e Borri.

Il tabellino

Monterosi Tuscia-Gelbison 0-1

Marcatori: 17′ Uliano.

Monterosi Tuscia Forte; Mbende, Borri, Tartaglia, Pirolo (dal 53′ Verde), Lipani (dal 53′ Della Pietra), Santoro, Parlati, Bittante, Costantino, Tonin. All. Menichini

Gelbison Anatrella; Granata, Cargnellutti, Gilli, Uliano (dal 91′ Marong), Papa, De Sena, Fornito (dal 75′ Correnti), Loreto, Nunziante, Tumminiello (dal 64′ Faella). All. Esposito

Arbitro: Angelucci di Foligno. (Centrone -Franco)

Ammoniti: De Sena, Costantino Espuls: Tartaglia, Borri (M)