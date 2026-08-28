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Monteforte Cilento, torna il trofeo di tiro con l’arco Frecce di fine estate

Il 29 e 30 agosto a Monteforte Cilento si terrà il 4° trofeo Frecce di fine estate: gare di tiro con l'arco, prodotti tipici e festa nel borgo

Di: Maria Vittoria Delli Priscoli
Monteforte Cilento

Monteforte Cilento si prepara ad accogliere la quarta edizione del trofeo di tiro con l’arco “Frecce di fine estate”, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto 2026. L’evento, promosso dall’ASD Arcieri di Monteforte (iscritta MSP Italia) con il patrocinio del Comune di Monteforte Cilento, si svolgerà nella cornice naturale dell’Area Picnic / Percorso Verde in località Vallecioffi, unendo competizione sportiva, promozione del territorio ed enogastronomia locale.

Il programma delle gare e gli appuntamenti del weekend

La manifestazione prenderà il via sabato 29 agosto alle ore 08:00 con l’accreditamento degli arcieri e l’assegnazione delle piazzole. Alle 09:00 si darà inizio ufficiale alle gare lungo il percorso allestito a Vallecioffi, dotato di punti ristoro per gli atleti. La prima giornata di tiro si concluderà alle 14:00, seguita alle 14:30 dal pranzo sociale all’aperto offerto dalla società organizzatrice.

La serata di sabato si sposterà nel cuore del borgo medievale: a partire dalle ore 20:00 è prevista una grande festa di accoglienza aperta a partecipanti e visitatori lungo il corso e nella piazza principale, con degustazioni di vini delle cantine del Cilento, prodotti tipici locali, musica e canti popolari.

Domenica 30 agosto la struttura della gara ricalcherà gli orari del giorno precedente, con accreditamento alle 08:00 e sfide sui bersagli dalle 09:00 alle 14:00. A seguire, dopo il pranzo sociale delle 14:30, si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione di tutte le categorie in gara e i ringraziamenti agli iscritti.

Regolamento, categorie e dettagli organizzativi

La competizione vede ammesse quattro differenti categorie di archi: Arco Storico, Longbow, Ricurvo e Compound (quest’ultimo da regolamento senza diottre né stabilizzatori). L’organizzazione precisa inoltre che lungo il percorso di gara non sarà consentito l’uso di binoccoli.

Per accogliere al meglio gli atleti e il pubblico, l’area di gara in località Vallecioffi metterà a disposizione una zona ristoro dedicata, parcheggi riservati ed postazioni picnic immerse nella natura ai piedi del Monte Chianiello.

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