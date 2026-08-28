Monteforte Cilento, torna il trofeo di tiro con l’arco Frecce di fine estate

Monteforte Cilento si prepara ad accogliere la quarta edizione del trofeo di tiro con l’arco “Frecce di fine estate”, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto 2026. L’evento, promosso dall’ASD Arcieri di Monteforte (iscritta MSP Italia) con il patrocinio del Comune di Monteforte Cilento, si svolgerà nella cornice naturale dell’Area Picnic / Percorso Verde in località Vallecioffi, unendo competizione sportiva, promozione del territorio ed enogastronomia locale.

Il programma delle gare e gli appuntamenti del weekend

La manifestazione prenderà il via sabato 29 agosto alle ore 08:00 con l’accreditamento degli arcieri e l’assegnazione delle piazzole. Alle 09:00 si darà inizio ufficiale alle gare lungo il percorso allestito a Vallecioffi, dotato di punti ristoro per gli atleti. La prima giornata di tiro si concluderà alle 14:00, seguita alle 14:30 dal pranzo sociale all’aperto offerto dalla società organizzatrice.

La serata di sabato si sposterà nel cuore del borgo medievale: a partire dalle ore 20:00 è prevista una grande festa di accoglienza aperta a partecipanti e visitatori lungo il corso e nella piazza principale, con degustazioni di vini delle cantine del Cilento, prodotti tipici locali, musica e canti popolari.

Domenica 30 agosto la struttura della gara ricalcherà gli orari del giorno precedente, con accreditamento alle 08:00 e sfide sui bersagli dalle 09:00 alle 14:00. A seguire, dopo il pranzo sociale delle 14:30, si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione di tutte le categorie in gara e i ringraziamenti agli iscritti.

Regolamento, categorie e dettagli organizzativi

La competizione vede ammesse quattro differenti categorie di archi: Arco Storico, Longbow, Ricurvo e Compound (quest’ultimo da regolamento senza diottre né stabilizzatori). L’organizzazione precisa inoltre che lungo il percorso di gara non sarà consentito l’uso di binoccoli.

Per accogliere al meglio gli atleti e il pubblico, l’area di gara in località Vallecioffi metterà a disposizione una zona ristoro dedicata, parcheggi riservati ed postazioni picnic immerse nella natura ai piedi del Monte Chianiello.