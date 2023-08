Monteforte Cilento in festa. Ecco il programma per San Donato

E’ tutto pronto a Monteforte Cilento per i festeggiamenti in onore del patrono San Donato. La ricorrenza è il 7 agosto, ma i festeggiamenti civili inizieranno già il giorno 5 con la proposta della tradizionale quadriglia in piazza Roma. A movimentare la serata “I cugini del liscio”. Più di venti le coppie coinvolte nel celebre ballo popolare. Per quanto concerne le celebrazioni religiose, è iniziata la “novena”, presso la chiesa di San Pietro.

Il programma della vigilia e del giorno di festa

Il giorno 6 è atteso l’arrivo della banda del Vallo di Diano, che sfilerà per le vie del paese. Alle 11 i musicisti daranno prova delle proprie abilità con un concerto in Piazza Roma. L’esibizione verrà ripetuta in serata. Il giorno 7 le celebrazioni avranno inizio, come di consuetudine, all’alba,, con i pellegrinaggio verso la cappella di san Donato. La partenza della processione dalla Chiesa di Santa Maria Assunta è fissata per le ore 6.

Il corteo attraverserà tre km di aperta campagna. Si tratta di un pellegrinaggio sentissimo, che richiama i Montefortesi da ogni parte del mondo. Accompagnerà San Donato la banda “Puccini” di San Mauro Cilento, la quale si esibirà in piazza alle ore 10 e in serata.

I giorni successivi

I festeggiamenti civili non si esauriranno con il giorno di festa. Il giorno 8 si esibiranno “Le Orme dei Pooh”, che faranno rivivere le hit della leggendaria band italiana. Il giorno seguente un’altra serata danzante in Piazza Roma, questa volta, però, non ci sarà musica popolare, bensì il dj set. A offrire la serata la ditta Mad, che organizzerà anche un servizio navetta da Roccadaspide.