Monteforte Cilento: il giorno 17 si terrà una gara di tiro con l’arco outdoor

Sarà ospite del grande evento il maestro di tiro con l’arco istintivo Filippo Donadoni. Oltre alla pratica di questa antica arte, sarà l’occasione per immergersi nei boschi del Monte Chianiello. Proprio nel corso della camminata nel verde, i tiratori troveranno varie tipologie di bersagli e dovranno essere estremamente precisi se vorranno partecipare al Campionato Nazionale 3d CSAin 2024. Infatti, la sfida è valida come prova di qualificazione, oltreché come finale del trofeo “Coast to Coast”.

Una giornata all’insegna del divertimento e della convivialità

Alla vigilia dell’evento, che si terrà nello specifico in località Vallecioffi, il maestro Donadoni terrà un seminario sulla disciplina a Capaccio Paestum alle ore 17. La masterclass è gratuita e basterà presentarsi per poter partecipare. Seguirà una breve gara amichevole. Per quanto riguarda il giorno della sfida, ossia il 17, il raduno è previsto alle ore 8.30 (a questo link i dettagli sul luogo dell’appuntamento). Gli arcieri e gli spettatori verranno ospitati dalla Pro Loco di Monteforte Cilento che si occuperà di allestire un banchetto con prodotti tipici.

Filippo Donadoni e il tiro con l’arco istintivo

Il tiro con l’arco istintivo è ben diverso dal nostro immaginario sul tiro con l’arco, condizionato dalla disciplina Olimpica, dove l’arma viene equipaggiata con bilancieri e mirini. Il tiro con l’arco istintivo, invece, si ispira al modo di tirare proprio dell’uso dello strumento per fini di sopravvivenza. Quindi risale agli albori della pratica, quando non vi era la possibilità di provare e riprovare il colpo, né di ponderalo per interi minuti. Allora saper maneggiare un’arma in modo ottimale poteva fare la differenza tra perire e sopravvivere. Il maestro Donadoni è un campione assoluto di questo sport. Ha detenuto per tre volte il titolo di campione del mondo, mentre per un numero di volte incalcolabile il titolo nazionale. Pertanto, l’evento è un’occasione che gli appassionati, esperti e neofiti, non devono farsi sfuggire.