Monteforte Cilento, ecco i progetti del 2024 raccontati dal sindaco Bernardo Mottola | VIDEO

Per il 2024 l’amministrazione di Monteforte Cilento ha in programma la messa in sicurezza di diversi valloni e la valorizzazione dell’orografia locale con l’apertura di nuovi sentieri trekking. Di tutti questi e di altri progetti ha parlato ai nostri microfoni il sindaco, Bernardo Mottola, che non ha mancato di sottolineare l’importanza di un altro lavoro che necessita ancora di qualche messa a punto, cioè la fondamentale arteria SP13. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.