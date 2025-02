Monteforte Cilento: Comune chiede la riattivazione della scuola primaria

Il Comune di Monteforte Cilento, guidato dal sindaco Bernardo Mottola, ha richiesto, all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e all’Assessorato alla Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili della Regione Campania, la riattivazione della Scuola Primaria nel territorio comunale.

I motivi

Per effetto del ridimensionamento scolastico, attualmente sul territorio è presente unicamente la Scuola dell’Infanzia e di conseguenza, i cittadini montefortesi frequentanti gli altri ordini e gradi scolastici sono costretti a recarsi negli istituti scolastici di Roccadaspide.

«La strada di collegamento tra Monteforte Cilento a Roccadaspide, con tempi di percorrenza superiori ai 30 minuti, è una via frequentemente soggetta, durante l’inverno, a ghiaccio e nevicate, con elevato pericolo per l’incolumità degli studenti e, non di rado, rischio di mancata frequenza e dispersione per l’impossibilità di percorrerla», aggiungono da palazzo di città.

Gli obiettivi

La richiesta dell’Ente è quella di riattivare il plesso scolastico della Scuola Primaria a partire già dal prossimo anno scolastico 2025/26, nel quale sono previsti 13 nuovi iscritti, numero che apparrebbe sufficiente per la riapertura della scuola. Il Comune, inoltre, è già in possesso di un immobile opportunamente arredato e dotato dei necessari impianti di riscaldamento, sito in via Tiro a Segno, idoneo allo scopo.

«Ciò produrrebbe esternalità positive non solo per i predetti alunni, riducendo fortemente il rischio di dispersione scolastica, ma anche per gli esercizi commerciali del territorio, stimolando la crescita di negozi al dettaglio volti a fornire tutto l’occorrente scolastico», fa sapere il Comune.