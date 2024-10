Monteforte Cilento, anziano ferito dopo una lite in centro: «Chi ha visto si faccia avanti»

Anziano ferito dopo una lite avvenuta nel centro del paese. È successo a Monteforte Cilento domenica sera intorno alle 18:30. La vittima, un anziano del posto di 79 anni, rientrava a casa e aveva appena imboccato via Fontana Vecchia per fare rientro nella sua abitazione. A questo punto si sarebbe imbattuto in un uomo del posto con il quale sarebbe sorta una lite.

I fatti

L’anziano ha riportato la peggio: sanguinante a un braccio e soprattutto in preda al panico ha cercato aiuto al comando dei carabinieri che però essendo un giorno festivo era chiuso.

Notato da alcuni giovani del posto è stato accompagnato alla guardia medica. Dopo i primi accertamenti è stato portato d’urgenza al pronto soccorso in stato di choc e con problemi respiratori.

Una volta giunto al pronto soccorso di Roccadaspide i sanitari hanno fatto tutti gli accertamenti del caso e hanno dimesso l’anziano con 5 giorni di prognosi, dovuti a trauma toracico e ferita alla mano causata da oggetto contundente.

Successivamente il presunto aggressore è stato denunciato alle forze dell’ordine del posto che hanno avviato le indagini.

Stando alle dichiarazioni della vittima la lite sarebbe stata originata da futili motivi legati a terreni confinanti.

Alla popolazione di Monteforte Cilento alcuni conoscenti dell’anziano hanno rivolto un appello a chiunque abbia assistito alla scena a farsi avanti.