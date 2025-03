Montefalcone eroe di Jesi: Feldi Eboli in semifinale di Coppa Italia dopo 28 rigori

In una partita epica, la Feldi Eboli ha conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, superando l’L84 ai rigori dopo un match combattuto e ricco di emozioni. Il protagonista assoluto della serata è stato il portiere Germano Montefalcone, autore della parata decisiva sul ventottesimo rigore, che ha sancito la vittoria per 16-15 dopo il 3-3 dei tempi regolamentari.

Una partita equilibrata

La gara è stata caratterizzata da un grande equilibrio, con le due squadre che si sono alternate al comando del punteggio. Nel primo tempo, dopo il vantaggio dell’L84 con Raguso, Caponigro ha riportato il risultato in parità. Nella ripresa, Liberti ha portato in vantaggio la Feldi Eboli, ma Josiko ha siglato la doppietta personale, riportando il match in parità. Selucio ha riportato in vantaggio i suoi, ma ancora Josiko ha siglato la rete del 3-3, che ha portato le squadre ai rigori.

La lotteria dei rigori

La serie dei rigori è stata interminabile, con ben 28 tiri dal dischetto. Dopo gli errori di Venancio e Schiochet nei primi cinque rigori, la sfida è proseguita ad oltranza, fino alla parata decisiva di Montefalcone su Tuli.

Le dichiarazioni di Montefalcone

“È stata una grande emozione, abbiamo lavorato tanto anche per questo tipo di situazioni. Ho dato una mano a realizzare il primo passo verso il sogno della società. Dedico questa serata alla mia famiglia, che non c’è più, ma è sempre con me.”

Le parole di mister Antonelli

“Questa sera si sono affrontate due grandissime squadre, c’è un alto livello in questa Coppa Italia. Per i rigori ho lasciato scegliere alle sensazioni dei giocatori, gestisco un gruppo intelligente e mi fido di loro. È una bella spinta per arrivare preparati alla sfida con il Napoli.”

Prossimo avversario: Napoli Futsal

In semifinale, la Feldi Eboli affronterà i campioni in carica del Napoli Futsal, in un derby campano che si preannuncia spettacolare.