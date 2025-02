Montecorice, sport e giovani: si investe sugli impianti del territorio. Parla il sindaco, Flavio Meola

Il Comune di Montecorice promuove lo sport tra i giovani. Diversi sono gli interventi pronti in cantiere che riguardano gli impianti del territorio rivolti allo sport. Dall’ampliamento dello stadio “Piccirilli” alle palestre dedicate ad essere aperte a diverse tipologie di attività.

Gli interventi

“Per gli impianti sportivi c’è un lavoro che ormai dura da anni e che stiamo portando avanti con continuità e programmazione”, afferma il Sindaco di Montecorice, Flavio Meola. Importanti interventi saranno programmati per quanto riguarda la palestra dell’istituto scolastico del capoluogo, così come si punterà a realizzare un nuovo campetto da calcetto in sinergia con il Comune di Perdifumo al confine tra i due paesi.

Stadio Piccirilli

Tra i fiori all’occhiello del Comune vi è sicuramente lo stadio “Piccirilli”. L’Amministrazione Comunale ha ricevuto un finanziamento di circa 800 mila euro che verrà utilizzato per l’ampliamento del terreno di gioco con la creazione di una tribuna che possa consentire al pubblico di assistere alle partite in totale sicurezza e comodità.