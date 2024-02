Montecorice: richiesto il reinserimento nel territorio della Comunità Montana “Alento Montestella” | VIDEO

Il Comune di Montecorice, guidato dal Sindaco, Flavio Meola, ha richiesto il reinserimento nel territorio della Comunità Montana “Alento Montestella”. Il borgo Celentano, ha fatto parte di questa importante ente fin dalla sua istituzione per poi esserne escluso a seguito della Legge Regionale del 2008 che prevedeva l’estromissione dei comuni costieri o di quei comuni con una popolazione superiore a 20 mila abitanti.

La richiesta

Il territorio del Comune di Montecorice, però, attualmente presenta tutte le caratteristiche equivalenti a quelle dei territori dei paesi confinanti, ricompresi nel territorio della Comunità Montana “Alento Montestella” ed è per questo che si sta spingendo per richiederne il reinserimento.

La minoranza appoggia

Anche i consiglieri di minoranza, Ivan Chieriello e Caterina Pollaro, hanno accolto di buon grado questa scelta, commentando cosi la proposta: “La richiesta del reinserimento si fonda sulla possibilità di organizzare in modo efficace ed economicamente vantaggioso la gestione delle funzionali comunali con vantaggi per il territorio e per la cittadinanza.