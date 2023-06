Montecorice: l’Ente Parco ordina la demolizione di una terrazza abusiva

Ci vanno giù pesante i militari del reparto Carabinieri Parco della stazione di Castellabate nei confronti degli abusi edilizi. Nel Comune di Montecorice, infatti, è stata accertata la presenza di una terrazza non a norma ed è stato immediatamente avviato l’ordine di abbattimento di quest’ultima.

L’abuso edilizio: i dettagli

Gli agenti, guidati dal maresciallo Giovanni Saviello, hanno constatato l’abuso nella costruzione di un terrazzo di 9.40 mq con materiali in legno e plexiglass, antistante l’ingresso di un già esistente manufatto e di un altro, invece, utilizzato come bagno e antibagno con le stesse dimensioni del terrazzo.

Secondo le opportune indagini, i lavori sarebbero avvenuti senza l’autorizzazione del Parco del Cilento, in un’area che rientra nella zona D di quest’ultimo.

Ecco la decisione

Grazie al lavoro svolto dagli uomini dell’arma, l’Ente Parco ha potuto subito mettersi in moto e ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro, e non oltre, il termine dei 90 giorni.

L’abusivismo edilizio continua ad essere una pratica frequente in diverse zone del Cilento, e non solo. Per tale motivo sono stati intensificati i controlli che nei prossimi giorni proseguiranno per tutto il territorio del Cilento e in altre aree della provincia di Salerno.